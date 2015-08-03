Порошенко назвав країни, на які може напасти путінська Росія

Про це глава держави розповів в інтерв'ю австрійському виданню Kurier, передає "Українська правда".

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"Путін буде наступати настільки далеко, наскільки ми дозволимо йому це зробити - як Україна, так і весь світ. Чи можливо, що він нападе на Фінляндію? Так, можливо. Чи може він атакувати країни Балтики? Так. Держави Причорномор'я? Так. Ми боремося на Донбасі не тільки за незалежність нашої країни, а й за демократію, свободу, безпеку Європи", - заявив Порошенко.

Президент також зазначив, що бойові дії на Донбасі можуть бути тільки початком російської окупації та існує низка напрямків, за якими Путін може почати наступ.