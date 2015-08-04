ГПУ підозрює екс-міністра Захарченка в отриманні 1,2 мільйона гривень хабара

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв язків з громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури, сьогодні складено повідомлення про підозру колишньому міністру внутрішніх справ України Віталію Захарченку в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 1,2 млн грн за сприяння у здійсненні безперешкодної незаконної господарської діяльності фіктивних суб’єктів господарської діяльності, які створювались з метою ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки та надання послуг з конвертації безготівкових коштів у готівку для подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

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У Генпрокуратурі зазначили, що дії екс-міністра кваліфіковано за ч. 5 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Розслідування триває, перевіряється законність джерел походження іншого майна і грошових коштів Захарченка та його родини.