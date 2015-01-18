Екс-глава МВС Захарченко влаштувався на роботу в російській держкорпорації

01:33, 18 січня 2015
Політика
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"Ростех" підтверджує інформацію про те, що колишньому главі МВС України Віталію Захарченко запропонували роботу в держкорпорації.

Виталий Захарченко / УНИАН

Про це ТАСС повідомив представник прес-служби "Ростеха".

Раніше Віталій Захарченко заявив журналістам, що йому запропонували посаду старшого консультанта в цій держкорпорації. Він також повідомив, що отримав російське громадянство.

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"Пан Захарченко буде працювати в "Ростехе" в апараті одного із заступників генерального директора", - сказав представник "Ростеха".

Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко заявив, що не бачиться з побіжним президентом України Віктором Януковичем і не знає, де той знаходиться.

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