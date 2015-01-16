Екс-міністр Захарченко знайшовся в Севастополі

«Медіа крим» повідомляє, що панахиду проводять у закритому режимі, без участі преси.

Повідомляється, що після панахиди Захарченко відкриє фотовиставку та поспілкується з пресою.

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Крім того, в повідомленні говориться, що Захарченко сьогодні в Севастополі презентує благодійний фонд під назвою «Південний Схід», президентом якого він до того ж є.

Нагадаємо, МВС України оголосило в розшук Віталія Захарченко. Екс-міністр внутрішніх справ внесений у відкриту базу розшуку на сайті МВС. У пошуковій анкеті зазначено, що екс-глава відомства переховується від органів досудового розслідування та розшукується Службою безпеки України за умисне вбивство. Про місце знаходження Захарченко невідомо з 26 лютого.