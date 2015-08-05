Порошенко заборонив працівникам Антикорупційного бюро бути членами партій

Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

Метою документу є приведення законодавчих актів у відповідність із Законом та забезпечення практичної реалізації його положень в частині включення новоутвореного державного правоохоронного органу – Національного антикорупційного бюро України (НАБ) до кола суб’єктів відповідних правовідносин у сфері публічного права.

Читайте такожАнтикорупційне бюро призначило керівника фінансової розвідки

Законом, зокрема, визначаються особливості врегулювання трудових відносин за участі працівників НАБ, встановлюється заборона для них бути членами політичних партій та обмеження їх участі у виборчому процесі, а також - включення НАБ до числа державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, до кола суб’єктів забезпечення національної безпеки.

Закон був ухвалений Верховною Радою України 16 липня 2015 року.