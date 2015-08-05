Порошенко спростив порядок отримання та розподілу гумдопомоги

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомлялося, відповідний закон Верховна Рада ухвалила 15 липня.

Документом вдосконалюються організаційно-правові засади щодо отримання та розподілу гуманітарної допомоги з урахуванням потреб населення конкретних регіонів.

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Норми закону передбачають делегування частини функцій від Міністерства соціальної політики до місцевих органів виконавчої влади, зокрема в частині здійснення контролю за збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги.