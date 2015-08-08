Україна поінформувала ОБСЄ про обстріл бойовиками Новотошківського з переносних "Градів" (фото)

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, підкреслюється, що бойовики продовжують використовувати заборонене Мінськими домовленостями озброєння калібром понад 100 мм.

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"Так, 4 серпня з 14.10 до 14.55 терористи обстріляли район н.п. Новотошківське з переносної реактивної пускової установки "Град – П" (Партизан) зі сторони н.п. Кіровське та з 120 мм міномету зі сторони н.п. Донецьке", - йдеться в повідомленні.

Спостерігачами СЦКК зафіксовано до 3 пострілів "Град – П" калібру 122 мм та до 6 мінометних пострілів. Внаслідок обстрілів пошкоджено високовольтний кабель електричної мережі. Зафіксовано 2 воронки від пострілів "Град – П". Постраждалих серед населення не було. Снарядів, які не вибухнули, не виявлено, зазначили в прес-центрі.