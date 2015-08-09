Турчинов: Мета підпалу автівок ОБСЄ - прибрати міжнародних спостерігачів з окупованої території

Як повідомили УНІАН у прес-службі РНБО, за словами Турчинова, збільшення кількості обстрілів з використанням важкої артилерії та систем залпового вогню Росія та її маріонетки доповнили демонстративним підпалом машин місії ОБСЄ.

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"Тим самим РФ та підконтрольні їй терористичні угрупування на Донбасі роблять все для того, щоб зірвати можливість врегулювання конфлікту мирним шляхом", - наголосив секретар РНБО.

При цьому він додав, що сьогоднішній підпал - це демонстрація зневаги Москви до міжнародних організацій та своїх міжнародних зобов'язань.

"Головна мета Росії - прибрати міжнародних спостерігачів з окупованої території, щоб безконтрольно вести вогонь по українській території та готувати свої збройні сили до наступальних операцій", - підкреслив Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в Донецьку біля офісу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ були спалені чотири автомобіля організації.

«На даному етапі Місія не планує припиняти свою діяльність», - повідомляється на офіційній сторінці ОБСЄ в Facebook.

В організації припускають, що підпал є спробою залякати спостерігачів місії з метою припинити надання доповідей про події в Донецьку.