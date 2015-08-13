ГПУ підозрює Януковича в отриманні 26-мільйонного хабара

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління ГПУ складено повідомлення про підозру Януковичу в скоєнні злочину, передбаченого ст. 368 ч. 4 Кримінального кодексу України (в редакції станом на 1 січня 2012 року).

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Янукович підозрюється в отриманні хабара в сумі 26 млн грн у період 2011-2012 років за сприяння, із використанням свого службового становища особам, яким було підконтрольне підприємство ТОВ «Новий світ», у веденні підприємницької та іншої діяльності, а також заступництво за них у відносинах з державними і правоохоронними органами.

Зазначену неправомірну вигоду Янукович отримав під виглядом авторської винагороди за видані й написані ним у майбутньому книги, повідомляє Генпрокуратура.