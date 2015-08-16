Опубліковані нові фото будівництва росіянами мосту до окупованого Криму
15:53, 16 серпня 2015Суспільство
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У мережі з'явилися нові фото будівництва владою РФ моста через Керченську протоку, який з'єднає окупований півострів з Росією.
Окупанти будують міст через Керченську протоку / kerch.com.ru
Знімки зробила місцева мешканка Тата Пучкова, передає KERCH.COM.RU.
Варто зазначити, що фотографії були зроблені під час подорожі повз острів Тузла, який наразі вже з'єднаний з материком.
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Тут ведуться активні роботи зі встановлення паль для моста через Керченську протоку. На знімках - величезні крани і будівельні конструкції.
Як раніше повідомляв УНІАН, у Росії затвердили проект мосту на територію незаконно анексованого Криму, будівництво нібито планували розпочати у вересні.
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