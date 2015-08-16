Опубліковані нові фото будівництва росіянами мосту до окупованого Криму

Знімки зробила місцева мешканка Тата Пучкова, передає KERCH.COM.RU.

Варто зазначити, що фотографії були зроблені під час подорожі повз острів Тузла, який наразі вже з'єднаний з материком.

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Тут ведуться активні роботи зі встановлення паль для моста через Керченську протоку. На знімках - величезні крани і будівельні конструкції.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Росії затвердили проект мосту на територію незаконно анексованого Криму, будівництво нібито планували розпочати у вересні.