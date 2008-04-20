На заміну Тимошенко вийшов крокодил (фоторепортаж)

Вчора на урядовий суботник вийшли практично всі члени Кабміну. Компанію їм склали бютівці й прихильники політсили імені прем`єр-міністра. Інвентар обирали так ґрунтовно, що перший віце-прем`єр Олександр Турчинов до роздачі лопат і прапорів потрапив не одразу. Більш передбачливий міністр транспорту і зв`язку Йосип Вінський екіпірувався в повній відповідності із заходом.

Всупереч урядовому анонсу прем`єр-міністр Юлія Тимошенко на акції із впорядкування Києва не з`явилася. Турчинов пояснив це тим, що прем`єр проводила важливу нараду з питань організації протиінфляційних заходів.

Замість прем`єра дерева вкопував персонаж, який не потрапив до анонсу, – Крокодил Гена.

Фото УНІАН