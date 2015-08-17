Наступного тижня Антикорупційне бюро отримає детективів – Каленюк

Про це розповіла член конкурсної комісії, виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк, повідомляє Радіо Свобода.

За її словами, у вересні має розпочатися навчання детективів «Я думала, що буде гірше. Обирати є з кого, є багато представників з регіонів, попередньо нам приглянулися і представники з приватного сектору, і з державного. Є і діючі працівники правоохоронних органів, вони найбільш сильні, але ми до них дуже прискіпливі», – розповіла Каленюк.

Вона додала, що до Національного антикорупційного бюро потрапить якийсь відсоток з колишніх правоохоронців, адже вони мають необхідний досвід для розслідування справ.

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Як відомо, у липні стартував відбір кандидатів на посаду детективів, у конкурсі взяли участь понад 2000 кандидатів.

Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що повноцінну роботу новостворене Національне антикорупційне бюро розпочне вже з 1 жовтня.

2 вересня в Україну приїжджає моніторингова місія, яка буде перевіряти стан створення антикорупційного бюро і виконання тих заходів, які передбачені у програмі запровадження безвізового режиму з ЄС.

14 жовтня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного антикорупційного бюро. Бюро є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, а також запобігання вчиненню нових. Завданням бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці.