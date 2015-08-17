Наступного тижня Антикорупційне бюро отримає детективів – Каленюк
Наприкінці наступного тижня конкурсна комісія планує оголосити остаточний список детективів для Національного антикорупційного бюро.
Про це розповіла член конкурсної комісії, виконавчий директор Центру протидії корупції Дарія Каленюк, повідомляє Радіо Свобода.
За її словами, у вересні має розпочатися навчання детективів «Я думала, що буде гірше. Обирати є з кого, є багато представників з регіонів, попередньо нам приглянулися і представники з приватного сектору, і з державного. Є і діючі працівники правоохоронних органів, вони найбільш сильні, але ми до них дуже прискіпливі», – розповіла Каленюк.
Вона додала, що до Національного антикорупційного бюро потрапить якийсь відсоток з колишніх правоохоронців, адже вони мають необхідний досвід для розслідування справ.
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Як відомо, у липні стартував відбір кандидатів на посаду детективів, у конкурсі взяли участь понад 2000 кандидатів.
Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що повноцінну роботу новостворене Національне антикорупційне бюро розпочне вже з 1 жовтня.
2 вересня в Україну приїжджає моніторингова місія, яка буде перевіряти стан створення антикорупційного бюро і виконання тих заходів, які передбачені у програмі запровадження безвізового режиму з ЄС.
14 жовтня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про створення Національного антикорупційного бюро. Бюро є державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних правопорушень, а також запобігання вчиненню нових. Завданням бюро є протидія кримінальним корупційним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці.