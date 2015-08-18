Держдеп США звинувачує бойовиків і Росію в ескалації ситуації на Донбасі
Державний департамент США покладає відповідальність за ескалацію ситуації на Донбасі на бойовиків і Росію.
Про це заявив офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
За словами Кірбі, Росія і бойовики провокують зіткнення точно так само, як вони займалися ескалацією конфлікту в серпні минулого року. Він підкреслив, що РФ і бойовикам доведеться "заплатити" в тому випадку, якщо вони спробують захопити території на сході України.
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Кірбі зазначив, що атаки "комбінованих російських і сепаратистських сил" мали місце на північ і схід від Маріуполя. За його словами, факт таких нападів підтвердили спостерігачі ОБСЄ. У Держдепі закликали до негайного припинення вогню в Донбасі та повного дотримання Мінських домовленостей.
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Як повідомляв УНІАН раніше, Європейський Союз засуджує погіршення ситуації на сході України і закликає сторони дотримуватися режиму припинення вогню.
У свою чергу, Україна закликає Російську Федерацію вжити невідкладних заходів для припинення ескалації ситуації на Донбасі.