В ЄС вважають, що візити політиків у Крим повинні бути узгоджені з Києвом
13:34, 18 серпня 2015Політика
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У Європейському Союзі продовжують політику невизнання незаконної анексії Росією Криму та наголошують, що будь-які візити високого рівня на півострів повинні бути узгоджені з українською владою.
REUTERS
Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі заявив речник Зовнішньої служби ЄС, коментуючи вчорашній візит до Криму президента Росії Володимира Путіна та прем'єр-міністра Дмитра Медведєва
"ЄС неодноразово засуджував і не визнав незаконну анексію Криму та Севастополя. Будь-який візит високого рівня на півострів повинний бути попередньо узгоджений з українською владою", - зазначив він.
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Як повідомлялося, 17 серпня Путін в Медведєв відвідали анексований Росією Крим.
МЗС України висловило рішучий протест у зв’язку з черговим непогоджений з Україною візит керівництва РФ на територію АР Крим.
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