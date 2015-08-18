Лукашенко: Білорусі необхідно посилювати кордон з Україною
14:54, 18 серпня 2015Політика
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Білорусі необхідно посилювати південні кордони, заявив президент республіки Олександр Лукашенко, приймаючи з доповіддю виконуючого обов'язки державного секретаря Ради безпеки і міністра оборони.
REUTERS
"Тим не менш, ми не приховуємо те, що південні кордони нам треба посилювати. І не тому що ми боїмося українців, що на нас там хтось нападе. Ми побоюємося, щоб в результаті того, що відбувається в Україні, не потягнулися сюди різного роду елементи, що не потрібні в Білорусі, і особливо зброю. Це нас завжди повинно насторожувати. Це наше питання, який ми повинні вирішувати, за нас ніхто не вирішить", - зазначив цитує ЛукашенкаБЕЛТА.
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Крім того, йому було повідомлено про те, як йде оптимізація Збройних Сил.
Увага акцентувалася у тому числі на створення нової зброї і нових видів озброєння в Білорусі.
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