Лукашенко: Білорусі необхідно посилювати кордон з Україною

"Тим не менш, ми не приховуємо те, що південні кордони нам треба посилювати. І не тому що ми боїмося українців, що на нас там хтось нападе. Ми побоюємося, щоб в результаті того, що відбувається в Україні, не потягнулися сюди різного роду елементи, що не потрібні в Білорусі, і особливо зброю. Це нас завжди повинно насторожувати. Це наше питання, який ми повинні вирішувати, за нас ніхто не вирішить", - зазначив цитує ЛукашенкаБЕЛТА.

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Крім того, йому було повідомлено про те, як йде оптимізація Збройних Сил.

Увага акцентувалася у тому числі на створення нової зброї і нових видів озброєння в Білорусі.