МЗС налаштоване боротися за збільшення фінансування дипломатичної служби - Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав журналістам.

"Ми будемо боротися за наш бюджет. Насправді, ми будемо за нього воювати", - заявив Клімкін, відповідаючи на запитання про те, які кроки міністерство вживатиме в умовах, коли дипломатична служба фінансується на недостатньому рівні.

"Я вважаю, і я впевнений в цьому, що дипломати знаходяться на дипломатичному фронті, і для того їм потрібні, звичайно, навіть в період складної економії і складної економічної ситуації в країні, мінімальні ресурси", - заявив Клімкін.

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Міністр пояснив, що зазначені ресурси стосуються підтримки функціонування посольств та функціонування центрального апарату. Він сказав, що наразі впроваджується робота, щоб зробити діяльність посольств більш ефективною. У МЗС запровадили систему постійної підготовки дипломатів.

"Ми будемо просити, щоб ключові внески до міжнародних організацій також фінансувалися в повному обсязі, це для нас критично. Ви знаєте, що ми боремося за місце на постійного члена в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй...", - зазначив міністр.

Клімкін сказав, що всі ключові бюджетні статті мають бути захищені.

Як повідомляв УНІАН раніше, міністр закордонних справ України Павло Клімкін вимагає від українських дипломатів удосконалити знання англійської мови. Міністр підкреслив, що знання інших іноземних мов є додатковою перевагою при просуванні по службі. Також Клімкін заявив, що працівникам, які не відповідають даній вимозі, буде надана можливість підвищити рівень навичок володіння англійською.