Переговори БПП і "Народного фронту" про об'єднання на майбутніх місцевих виборах йдуть мляво – Луценко

Про це голова БПП Юрій Луценко повідомив в інтерв'ю ТСН.ua.

«Вони озвучили свої пропозиції. Поки це їх пропозиції. Переговори поки йдуть досить мляво. Та й багато дій «Народного фронту» не схожі на дії тих, хто хоче домовитися», - сказав він.

Читайте такожЖебрівський озвучив деталі виборів на частині вільної території Донбасу

Луценко також нагадав, що в результаті переговорів з партією «УДАР» досягнута угода про те, що єдина партія «Солідарність-Удар» йде на місцеві вибори.

«У Києві у нас спільний кандидат у мери Віталій Кличко. Депутатів будемо підбирати, виходячи з принципу 50 на 50 у Києві та Львові і 70 на 30 по всій Україні», - зазначив він.

Нагадаємо, 17 липня Верховна Рада призначила чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів на неділю, 25 жовтня 2015 року.

Постановою передбачено, що не будуть проводитися вибори в окупованому Криму.

Також місцеві вибори не призначаються в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, в яких у відповідності з постановою ВР від 17 березня 2015 року запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування та які визнані тимчасово окупованими територіями.

Читайте такожКравчук вважає, що голосувати за зміни до Конституції потрібно після місцевих виборів

Вибори на тих територіях, де вони не будуть проведені 25 жовтня 2015, будуть призначені парламентом на іншу дату за умови припинення тимчасової окупації та припинення агресії РФ проти України, а також відновлення повного контролю України над територіями, роззброєння всіх незаконних збройних формувань, виведення російської зброї.

Як повідомляв УНІАН, пізніше Жебрівський призначив перші місцеві вибори депутатів Краматорської міськради і Краматорського міського голови об'єднаної територіальної громади на 29 листопада 2015 року.