Порошенко готовий піти на єдину поступку в питанні по Донбасу - ЗМІ

Таку позицію він може озвучити на переговорах з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом в Берліні 24 серпня, повідомило джерело в Адміністрації глави української держави, пише Апостроф.

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"Україна ніколи не піде на обмеження свого юридичного суверенітету над окупованими територіями. Прямої норми Конституції не було і не буде. А посилання на закон про особливий порядок місцевого самоврядування в деяких районах Донбасу - фільчина грамота, адже його можна змінити в будь-який момент", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за словами голови Верховної Ради Володимира Гройсмана, 31 серпня відбудеться позачергове засідання парламенту, на якому буде розглянуто законопроект щодо децентралізації: "Після проведення консультацій з народними депутатами України ми прийняли рішення, що це відбудеться 31 серпня, коли ми розглянемо чергове питання змін до Конституції України в частині децентралізації влади".