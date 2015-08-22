Порошенко призначив заступників голови Антимонопольного комітету

Президент України Петро Порошенко своїми указами №488/2015 та №488/2015 призначив Ніну Сидоренко та Андрія Вовка на посади заступників голови Антимонопольного комітету України - державних уповноважених.

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Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

Перед цим іншими указами №487/2015 та №485/2015 президент звільнив Сидоренко і Вовка з посад державних уповноважених Антимонопольного комітету України.