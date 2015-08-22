Порошенко: Ворог планував анексувати ще вісім українських регіонів

Імовірність масштабної ескалації бойових дій все ще існує та зростає у зв'язку з Днем Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко у Харківській області.

Глава держави, звертаючись до військових також підкреслив, що вони “унеможливили наступ ворога вглиб України, який, крім аншлюсу Криму та Севастополя, планував анексувати ще як мінімум вісім українських регіонів”.

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“Це ви звільнили від окупантів більшу частину українського Донбасу і локалізували бойовиків в південно-східних районах цих двох областей. Це ви, щільно зімкнувши бойові ряди, неприступною фортецею міцно тримаєте оборону супроти агресора”, - підкреслив він.

“Але це не страхує нас від масштабної ескалації бойових дій, ймовірність якої зростає у зв'язку з Днем Незалежності. В цей день наших ворогів традиційно корчить, як чортів від ладану”, - сказав він.

Порошенко також наголосив, що Україна сьогодні значно краще, ніж рік тому, готова до оборони.

Мінські угоди, як підкреслив президент, дали час для зміцнення української обороноздатності, допомогли хоча б частково подолати наше очевидне військово-технічне відставання від Росії.