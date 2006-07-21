У понеділок депутати проведуть вечірнє засідання парламенту

У понеділок, 24 липня, Верховна Рада України працюватиме у пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні народні депутати ухвалили постанову про внесення змін до календарного плану роботи ВР. За неї проголосували 237 депутатів із 306, зареєстрованих у сесійному залі.

Постановою передбачається, що у понеділок, окрім традиційної Погоджувальної ради, відбудеться вечірнє планерне засідання парламенту.

Як відомо, 24 липня о 24.00 спливає 60 днів з моменту першого пленарного засідання, тобто завершується термін, відведений парламенту на формування Кабінету міністрів.