У Лаврова незадоволені візою, яку США видали санкційній поплічниці Путіна

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС РФ.

Відзначається, що видана віза "містить ряд неприпустимих обмежень щодо перебування Матвієнко в США".

Читайте такожСпікер Ради Федерації: Росія не поверне Крим Україні

"Зокрема, візою не дозволено брати участь у будь-яких зустрічах та інших заходах по лінії Міжпарламентського союзу. В цих умовах візит делегації російських законодавців, яку очолює Матвієнко, у Нью-Йорк став неможливим", - йдеться в повідомленні.

У Лаврова вважають, що такі дії американської влади щодо санкційної російської чиновниці "абсолютно неприйнятні".

Як повідомляв УНІАН, напередодні США вирішили видати візу Матвієнко, яка 31 серпня повинна виступати на засіданні Міжпарламентського союзу в США