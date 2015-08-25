США всупереч санкціям вирішили видати візу спікеру Ради Федерації РФ Матвієнко

Як повідомляє ТАСС з посиланням на представника посольства США в Росії, віза буде готова 26 серпня, але при цьому вона може бути обмежена лише заходами по лінії ООН.

Читайте такожСпікер Ради Федерації: Росія не поверне Крим Україні

"США зберігають за собою право обмежувати дію американської візи участю виключно у заходах, що мають безпосереднє відношення до ООН", - сказали в диппредставництві США.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Матвієнко повинна виступати на засіданні Міжпарламентського союзу в США. У Москві і на Заході вважали, що шансів отримати візу у "санкційної" Матвієнко мало.