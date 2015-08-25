США всупереч санкціям вирішили видати візу спікеру Ради Федерації РФ Матвієнко
15:32, 25 серпня 2015Політика
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США вирішили видати візу спікеру Ради Федерації РФ Валентині Матвієнко, яка знаходиться під американськими санкціями через кризу в Україні.
Валентина Матвієнко / Фото УНІАН
Як повідомляє ТАСС з посиланням на представника посольства США в Росії, віза буде готова 26 серпня, але при цьому вона може бути обмежена лише заходами по лінії ООН.
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"США зберігають за собою право обмежувати дію американської візи участю виключно у заходах, що мають безпосереднє відношення до ООН", - сказали в диппредставництві США.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Матвієнко повинна виступати на засіданні Міжпарламентського союзу в США. У Москві і на Заході вважали, що шансів отримати візу у "санкційної" Матвієнко мало.
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