Порошенко у Брюсселі домовився про спільну та системну боротьбу з російською пропагандою - Клімкін

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Twitter.

"Одна з домовленостей Порошенка у Брюсселі - Україна та ЄС спільно і системно будуть працювати для боротьби з російською пропагандою", - йдеться в повідомленні.

Важливо: одна з домовленостей @poroshenko у Брюсселі - Україна та ЄС спільно і системно працюватимуть для боротьби з роспропагандою. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 27, 2015

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Крім цього Павло Клімкін відзначив підтримку з боку ЄС конституційної реформи та принципову позицію у питаннях захисту цінностей та єдності, яку Росія не зможе зламати.

Два сигнали від ЄС: повна підтримка конст. реформування і непохитність у захисті цінностей та єдності. Не бачу шансів РФ зламати незламну єдність — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 27, 2015

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Королівства Бельгія Шарль Мішель заявив, що Бельгія буде продовжувати підтримувати санкції проти Російської Федерації до виконання Мінських угод.