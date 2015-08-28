Порошенко у Брюсселі домовився про спільну та системну боротьбу з російською пропагандою - Клімкін

04:42, 28 серпня 2015
Політика
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Президент України Петро Порошенко в ході візиту до Брюсселю домовився про спільну та системну боротьбу з російською пропагандою.

Фото УНИАН

Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на своїй сторінці в Twitter.

"Одна з домовленостей Порошенка у Брюсселі - Україна та ЄС спільно і системно будуть працювати для боротьби з російською пропагандою", - йдеться в повідомленні.

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Крім цього Павло Клімкін відзначив підтримку з боку ЄС конституційної реформи та принципову позицію у питаннях захисту цінностей та єдності, яку Росія не зможе зламати.

Як повідомляв УНІАН раніше, прем'єр-міністр Королівства Бельгія Шарль Мішель заявив, що Бельгія буде продовжувати підтримувати санкції проти Російської Федерації до виконання Мінських угод.

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