У БПП заявили, що Порошенко із власних коштів профінансував виборчу кампанію своєї партії
Петро Порошенко із власних коштів профінансував свою виборчу кампанію як кандидата у президенти України, а також виборчу кампанію партії «Солідарність» - Блок Петра Порошенка» у 2014 році.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії, наголосивши, що це підтверджується відповідною фінансовою звітністю за підсумками виборчих кампаній, а також деклараціями про доходи Порошенка як фізичної особи за 2014 та попередні роки.
Як зауважили у прес-службі, сума доходів після сплати всіх належних податків є достатньою для фінансування власної виборчої кампанії і незалежності від зовнішніх джерел фінансування.
Читайте також"БПП" та "Народний фронт" домовилися щодо єдиного списку кандидатів на місцевих виборах - Геращенко
У прес-службі пояснили, що коментують це питання з огляду на «недостовірні заяви та публікації щодо фінансування виборчих кампаній Порошенка та партії «Солідарність» - БПП», які останнім часом з’явилися у ЗМІ».