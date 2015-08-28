У БПП заявили, що Порошенко із власних коштів профінансував виборчу кампанію своєї партії

Про це повідомили УНІАН у прес-службі партії, наголосивши, що це підтверджується відповідною фінансовою звітністю за підсумками виборчих кампаній, а також деклараціями про доходи Порошенка як фізичної особи за 2014 та попередні роки.

Як зауважили у прес-службі, сума доходів після сплати всіх належних податків є достатньою для фінансування власної виборчої кампанії і незалежності від зовнішніх джерел фінансування.

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У прес-службі пояснили, що коментують це питання з огляду на «недостовірні заяви та публікації щодо фінансування виборчих кампаній Порошенка та партії «Солідарність» - БПП», які останнім часом з’явилися у ЗМІ».