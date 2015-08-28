Саакашвілі: У МВС Одеської області створять спецпідрозділ для боротьби з корупціонерами

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора на гарячому під час отримання хабара за «кришування» був затриманий керівник одеської міліції. Підтвердилося те, що я завжди стверджував: одеська міліція - це добре організований кримінальний синдикат. З моєї точки зору, їх треба повністю розпустити, і по-новому організувати», - сказав Саакашвілі.

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Він наголошує, що зараз спільно з Арсеном Аваковим «ми створюємо спеціальний підрозділ всередині МВС».

Співробітники для нової структури пройдуть ретельний відбір, їхнє завдання – боротьба з корупцією в регіональній міліції в Одеській області в цілому.

«А поки що ми повинні продовжити арешти не тільки стрілочників, але, як вже було у випадку з воєнкомом області та головою УВС вчора, - високих посадових осіб, зокрема і в обласній адміністрації слід провести таку саму чистку», - вважає Саакашвілі.

За його словами, ретельно відібраних професіоналів новостворюваної структури щомісяця перевірятимуть на детекторі брехні, вони будуть отримувати високу зарплату.

Як зазначає голова Одеської ОДА, чистку від корупціонерів слід проводити також з допомогою союзників, які є, зокрема, у прокуратурі та СБУ. Це люди, «які хочуть змінювати ситуацію».

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня, начальник Одеського міського управління міліції був затриманий під час одержання 20 тис. дол. хабара. У його кабінеті під час обшуку правоохоронці виявили штандарти МВС Росії.