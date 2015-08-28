Кличко став членом партії "Солідарність"

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на з'їзді.

Зараз делегати з'їзду розглядають наступний пункт порядку денного - обрання голови партії "Солідарність".

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Як повідомляв УНІАН, лідер парламентської фракції БПП Юрій Луценко заявив, що у партії Порошенка очікують приєднання інших політичних сил, в тому числі "Народного фронту ", для участі у місцевих виборах.