Кличко став членом партії "Солідарність"
12:59, 28 серпня 2015Політика
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На другому етапі ХІІ позачергового з'їзду партії "Солідарність" до лав партії було прийнято 19 нових членів, колишніх представників партії «УДАР», в тому числі лідера «Удару» Київського міського голову Віталія Кличка.
До лав партії було прийнято 19 нових членів / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалено на з'їзді.
Зараз делегати з'їзду розглядають наступний пункт порядку денного - обрання голови партії "Солідарність".
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Як повідомляв УНІАН, лідер парламентської фракції БПП Юрій Луценко заявив, що у партії Порошенка очікують приєднання інших політичних сил, в тому числі "Народного фронту ", для участі у місцевих виборах.
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