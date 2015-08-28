Партії Порошенка і Яценюка об'єднаються на місцевих виборах - депутат

Мова йде лише про об'єднання на місцеві вибори, а про повне об'єднання політичних сил поки що ведеться тільки дискусія.

"У мене достовірних даних про об'єднання партій немає. Ми започаткували дискусію про це. Я не думаю, що нас просто так візьмуть і поставлять до відома - знаєте, ваш начальник Пашинський. Все ж таки буде дискусія всередині фракції. 31 числа ми будемо говорити про це на засіданні фракції", - сказала депутат від фракції БПП Ольга Червакова "Українській правді".

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До того ж, депутат Ар'єв заявив, що переговори тривали і в ніч на п'ятницю.

Лідер парламентської фракції БПП Юрій Луценко заявив, що у партії Порошенка очікують приєднання інших політичних сил, у тому числі "Народного фронту ", для участі у місцевих виборах.

"Ми очікуємо приєднання інших політичних сил ... в тому числі "Народного фронту"", - сказав Луценко журналістам.

Він нагадав, що ще рік тому пропонував голові політичної ради партії "Народний фронт" Арсенію Яценюку "об'єднатися і йти на вибори разом".

Нагадаємо, що вибори до місцевих органів влади відбудуться 25 жовтня.