Вибори у Маріуполі обов'язково мають відбутися - Порошенко
Президент України Петро Порошенко обговорив з головами Донецької та Луганської військово-цивільних адміністрацій ситуацію довкола проведення виборів на звільнених територіях.
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Як наголошується у повідомленні, президент вислухав аргументацію голів ВЦА Павла Жебрівського та Георгія Туки і повідомив, що доручив міністру внутрішніх справ забезпечити безпеку виборців, а також охорону виборчих дільниць і членів виборчих комісій.
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"Я неодноразово був у Маріуполі, знаю ситуацію щодо безпеки в місті, тому відповідні органи влади повинні зробити все, щоб вибори у Маріуполі відбулися", - сказав глава держави, наголошується у повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Центральній виборчій комісії вирішили не проводити місцеві вибори в Маріуполі та низці інших прифронтових міст Донбасу.