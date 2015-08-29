Вибори у Маріуполі обов'язково мають відбутися - Порошенко

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як наголошується у повідомленні, президент вислухав аргументацію голів ВЦА Павла Жебрівського та Георгія Туки і повідомив, що доручив міністру внутрішніх справ забезпечити безпеку виборців, а також охорону виборчих дільниць і членів виборчих комісій.

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"Я неодноразово був у Маріуполі, знаю ситуацію щодо безпеки в місті, тому відповідні органи влади повинні зробити все, щоб вибори у Маріуполі відбулися", - сказав глава держави, наголошується у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Центральній виборчій комісії вирішили не проводити місцеві вибори в Маріуполі та низці інших прифронтових міст Донбасу.