Ющенко таки не поїде до Путіна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не братиме участі в неофіційному саміті глав держав СНД у Москві, який відкривається сьогодні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила прес-секретар Президента України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, Президент прийняв таке рішення, враховуючи внутрішню ситуацію в країні.

Разом із тим І.ГЕРАЩЕНКО зазначила, що В.ЮЩЕНКО сьогодні надіслав офіційний лист Президенту РФ Володимиру ПУТІНУ, в якому запевнив його у відкритості відносин, і в тому, що Україна розглядає Росію як стратегічного партнера.

І.ГЕРАЩЕНКО сказала: “Сьогодні Президент України надішле офіційного листа своєму російському колезі Володимиру ПУТІНУ, в якому запевнить у щирості стосунків, ще раз підкреслить, що Росія – це стратегічний, вічний партнер України, і підтвердить своє запрошення (В.ПУТІНУ) відвідати Україну з офіційним візитом в час, який визначать дві служби (президентів) – коли в Україні вже буде сформовано новий уряд. Ми запрошуємо російського Президента відвідати Україну”.