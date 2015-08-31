Біля готелю "Київ" відбувається сутичка між правоохоронцями та мітингувальниками під Радою
Біля готелю “Київ” відбувається сутичка між правоохоронцями та учасниками акції під Верховною Радою.
Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків правоохоронців та бійців Нацгвардії оточили мітингувальників і намагалися відтиснути їх по вулиці Грушевського в бік Арсенальної площі.
Працівники УБОП поклали на асфальт сімох мітингувальників. Інші мітингувальники почали бити працівників міліції палками та намагатися знімати з них шоломи.
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За словами журналістів – свідків бійки навпроти готелю “Київ”, вона була спровокована мітингувальниками. Один з міліціонерів відійшов від колег у бік Кріпосного провулку, а там його почали шарпати мітингувальники, які вже залишили площу перед Верховною Радою і йшли в бік метро. На допомогу міліціонеру підбігли близько 20 правоохоронців, після чого почалась сутичка.