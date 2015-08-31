Біля готелю "Київ" відбувається сутичка між правоохоронцями та мітингувальниками під Радою

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків правоохоронців та бійців Нацгвардії оточили мітингувальників і намагалися відтиснути їх по вулиці Грушевського в бік Арсенальної площі.

Працівники УБОП поклали на асфальт сімох мітингувальників. Інші мітингувальники почали бити працівників міліції палками та намагатися знімати з них шоломи.

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За словами журналістів – свідків бійки навпроти готелю “Київ”, вона була спровокована мітингувальниками. Один з міліціонерів відійшов від колег у бік Кріпосного провулку, а там його почали шарпати мітингувальники, які вже залишили площу перед Верховною Радою і йшли в бік метро. На допомогу міліціонеру підбігли близько 20 правоохоронців, після чого почалась сутичка.