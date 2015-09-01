Конституційна криза вимагає переобрання Верховної Ради – Купрій
10:52, 01 вересня 2015Політика
1871 0
За наявності кардинально протилежних думок серед парламентарів щодо змін до Конституції України про децентралізацію необхідно йти на перевибори парламенту, вважає народний депутат, один з лідерів «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Віталій Купрій.
Нова коаліція у чинному парламенті малоймовірна - депутат / Фото УНІАН
«Є глибока суспільно-політична криза в Україні. У будь-якій демократичній країні, щоб не допустити подальшої ескалації конфлікту, йшли б на перевибори», – сказав Віталій Купрій в ефірі телеканалу «NewsOne» в понеділок увечері.
Він пояснив, що низка партій висловили незгоду із запропонованими змінами. «Я вважаю, що після заяв «Самопомочі», Радикальної партії і «Батьківщини» про державну зраду і про те, що такого не має бути в Україні, цей процес потрібно зупиняти взагалі», – сказав депутат.
Крім того Віталій Купрій вважає, що, в разі розпаду нинішньої коаліції, нова коаліція в чинному парламенті малоймовірна.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter