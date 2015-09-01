Анонім повідомив про замінування Верховної Ради

Сьогодні близько 11.00 по лінії “102” надійшло анонімне повідомлення про замінування будівлі Верховної Ради України.

Про це УНІАН повідомили у ВЗГ ГУ МВС України у місті Києві.

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Спеціалісти вибухо-технічних служб, кінологи та працівники ДСНС перевіряють будівлю на наявність небезпечних предметів без евакуації людей. Також встановлюється особа, яка здійснила телефонний дзвінок.

Відомості внесено до журналу Єдиного обліку Печерського районного управління столичної міліції.