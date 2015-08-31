Охорону будівлі Верховної Ради дещо послабили

Охорону будівлі Верховної Ради дещо послаблено.

Як передає кореспондент УНІАН, кількість правоохоронців поблизу парламенту зменшилась удвічі. Окремі підрозділи отримали команду "Вільно", бійці повсідались на бруківку. Читайте такожСьогодні Яценюк зробить заяву щодо подій, які відбулися під Радою На площі Конституції залишились декілька десятків мітингувальників, переважно це люди пенсійного віку. Но вулиці Грушевського запрацювали світлофори, вона повністю відкрита для проїзду транспорту.

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