Голосування за Конституцію зафіксувало кінець коаліції - експерт

«Голосування за зміни до Конституції показало, що коаліція існує тільки номінально. Три з п'яти фракцій коаліції проголосували проти цих змін, але БПП, «Народний фронт» і «Опозиційний блок» дали потрібну кількість голосів», – нагадав Гладких.

Експерт зазначив, що підтримку президентського законопроекту забезпечила ситуативна більшість. Тепер, на думку Гладких, перед БПП, «УДАРом» і «Народним фронтом» стоїть вибір: або вони створюють коаліцію з «Опозиційним блоком», або йдуть на перевибори парламенту.

«Якби вчорашні події мали місце в цивілізованій країні, вони означали б кінець коаліції. І якби фракції, які відмовилися голосувати за президентський закон, справді відстоювали задекларовані ними позиції, вони б вийшли з коаліції. Це призвело б до політичної кризи і поставило президента і прем'єра перед необхідністю сформувати нову коаліцію та коаліційний уряд», - вважає Гладких.