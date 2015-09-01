Голосування за Конституцію зафіксувало кінець коаліції - експерт
Голосування за проект змін до Конституції, запропонований Президентом, зафіксувало кінець парламентської коаліції, вважає політичний експерт аналітичної групи «Левіафан» Валентин Гладких.
«Голосування за зміни до Конституції показало, що коаліція існує тільки номінально. Три з п'яти фракцій коаліції проголосували проти цих змін, але БПП, «Народний фронт» і «Опозиційний блок» дали потрібну кількість голосів», – нагадав Гладких.
Експерт зазначив, що підтримку президентського законопроекту забезпечила ситуативна більшість. Тепер, на думку Гладких, перед БПП, «УДАРом» і «Народним фронтом» стоїть вибір: або вони створюють коаліцію з «Опозиційним блоком», або йдуть на перевибори парламенту.
«Якби вчорашні події мали місце в цивілізованій країні, вони означали б кінець коаліції. І якби фракції, які відмовилися голосувати за президентський закон, справді відстоювали задекларовані ними позиції, вони б вийшли з коаліції. Це призвело б до політичної кризи і поставило президента і прем'єра перед необхідністю сформувати нову коаліцію та коаліційний уряд», - вважає Гладких.