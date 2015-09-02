"Самопоміч" залишається у коаліції, однак хоче переглянути стосунки між її учасниками - нардеп

Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат України Роман Семенуха.

"Працювати, бо коаліція не вичерпала свої можливості, працювати аби не скотитися владі до узурпації. Але мають бути переглянуті стосунки між учасниками коаліції з метою бути реальними партнерами. Треба негайно припинити практику застосування голосів людей, які півтора року тому своїм голосування за закони 16 січні штовхнули країну у хаос", - йдеться у повідомленні.

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Депутат зазначив, що треба нарешті повернутися до виконання коаліційної угоди, бо "в іншому випадку коаліція не має жодного сенсу".

Як повідомляв УНІАН, лідер Радикальної партії Олег Ляшко заявив про вихід фракції своєї партії з коаліції. Фракція відкликала своїх трьох народних депутатів з посад голів парламентських комітетів.

Довідка УНІАН. Парламентські комітети очолюють троє представників Радикальної партії: Віктор Галасюк - Комітет з питань промислової політики і підприємництва; Сергій Скуратівський - Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та Сергій Рибалка - Комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності.