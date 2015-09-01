Партія Ляшка відкликає своїх депутатів з посад голів парламентських комітетів

Радикальна партія відкликає трьох своїх народних депутатів з посад голів парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко повідомив у коментарі журналістам.

“Сьогодні на засіданні фракції ми ухвалили рішення: три голови комітетів Верховної Ради, які делеговані на ці посади за квотою фракції Радикальної партії, так само пишуть заяви і йдуть з посад голів комітетів”, - сказав Ляшко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Ляшко заявив про вихід фракції Радикальної партії з коаліції.

Довідка УНІАН. Парламентські комітети очолюють троє представників Радикальної партії: Віктор Галасюк - Комітет з питань промислової політики та підприємництва; Сергій Скуратовський -

Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства і Сергій Рибалка - Комітет з питань фінансової політики і банківської діяльності.