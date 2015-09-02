У МЗС запевнили, що Росія не зможе змусити Україну і ЄС внести зміни до Угоди про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільному засіданні комітетів Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та у закордонних справах.

Міністр поінформував, що в рамках підготовки до засідання тристоронніх переговорів України, ЄС і Росії щодо імплементації економічної частини Угоди про асоціацію, які відбудуться 7 вересня, вчора провів розмову з комісаром Європейського Союзу з питань торгівлі Сесілією Мальстрьом.

"Ми ще раз чітко висловили наше спільне зобов'язання, що угода в частині ефективного функціонування поглибленої зони вільної торгівлі запрацює з 1 січня, і що, звичайно, ми ні в якому разі спільно не будемо піддаватися жодному тиску і не будемо вносити жодних правок до тексту угоди", - наголосив Клімкін.

Також він нагадав, що на сьогодні вже 22 країни-члени ЄС ратифікували Угоду про асоціацію, тому текст цієї угоди буде дороговказом на майбутнє.

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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну (про створення зони вільної торгівлі) - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.

У тому ж році Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Також документ мають ратифікувати всі країни - члени ЄС. Україна очікує завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне працювати з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування введення положень Угоди у дію до 31 грудня 2015 року.