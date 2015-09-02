У МЗС запевнили, що Росія не зможе змусити Україну і ЄС внести зміни до Угоди про асоціацію
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що Росія не зможе змусити Україну та Європейський Союз внести зміни до Угоди про асоціацію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Клімкін сказав на спільному засіданні комітетів Верховної Ради України з питань європейської інтеграції та у закордонних справах.
Міністр поінформував, що в рамках підготовки до засідання тристоронніх переговорів України, ЄС і Росії щодо імплементації економічної частини Угоди про асоціацію, які відбудуться 7 вересня, вчора провів розмову з комісаром Європейського Союзу з питань торгівлі Сесілією Мальстрьом.
"Ми ще раз чітко висловили наше спільне зобов'язання, що угода в частині ефективного функціонування поглибленої зони вільної торгівлі запрацює з 1 січня, і що, звичайно, ми ні в якому разі спільно не будемо піддаватися жодному тиску і не будемо вносити жодних правок до тексту угоди", - наголосив Клімкін.
Також він нагадав, що на сьогодні вже 22 країни-члени ЄС ратифікували Угоду про асоціацію, тому текст цієї угоди буде дороговказом на майбутнє.
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Як повідомляв УНІАН, Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 року, економічну (про створення зони вільної торгівлі) - наприкінці червня 2014 року, після проведення президентських виборів.
У тому ж році Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Також документ мають ратифікувати всі країни - члени ЄС. Україна очікує завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.
Спочатку передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне працювати з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відтермінування введення положень Угоди у дію до 31 грудня 2015 року.