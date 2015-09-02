Глава ДФС відхрестився від скандальних "Лексусів" Клименка (відео)

"Машини Клименка ніколи не були орендовані ДФС в ПП "Рута". У ДФС ці машини не використовуються", - заявив Насиров в коментарі ТСН.

Сам Насіров, за його словами, їздить не на скандальному Lexus, а на власному Range Rover. Крім того, у нього і його сім'ї є дві Toyota і ще кілька транспортних засобів, і всі вказані в декларації.

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Раніше УНІАН повідомляв, що дочірнє підприємство виробничо-комерційної фірми "Рута" купило три шестисотих Lexus і передало у безкоштовне користування ДФС.

Вартість кожного – один мільйон 384 тисячі гривень. Засновники "Рути" - три профспілкові організації працівників фіскальної служби. Купували дорогі машини нібито за наказом колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, а їздять на них зараз, згідно з розслідування журналістів, Насіров і його заступник.