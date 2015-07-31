ЗМІ: Приватна фірма без договору "катає" керівництво податкової на "Лексусах" вартістю $ 173 тисячі (фото, відео)

Про це йдеться у розслідуванні журналістів "Схеми", передає Радіо Свобода.

При цьому автомобілі належать приватній фірмі Рута, яка не бере за це гроші ні в Насирова, ні у податковій, і ця послуга не оформлена як оренда і ніде по бухгалтерії не проходить, йдеться у журналістському розслідуванні.

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"Три дні підряд ми фільмували авто, що заїжджають у двори центрального офісу ДФС та її структурного підрозділу – митниці. (...) Нам вдалося зафільмувати авто, яким їздить головний податківець країни Роман Насіров. Це Lexus LS 600 l h. Таку ж модель «Лексуса» із дуже схожим номером ми помітили, потрапивши у внутрішній двір Митниці. Працівники розповіли, що на ній їздить заступник Романа Насірова Костянтин Лікарчук", - повідомляють журналісти "Схем".

Дані із бази ДАІ показали, що обидві автівки – власність комерційно-виробничої фірми «Рута», а її засновники – три профспілкові організації працівників фіскальної служби, тобто профспілки самої податкової.

При цьому, як наголошується у розслідуванні, ДФС не має договору оренди на автомобілі з цією фірмою.

Голова відомства повідомив, що ДФС не орендує автівки у «Рути»: «Державна фіскальна служба розглянула ваш запит та повідомляє про відсутність відносин між ДФС та виробничо-комерційною фірмою «Рута» в частині оренди автомобілів», - йдеться у документі за підписом самого Романа Насірова.

Крім того, у розмові з журналістами чиновники наголосили, що не орендують автомобілі як приватні особи.

"І взагалі, Костянтин Ігорович дав зрозуміти, що його, як державного службовця і податківця, мало обходять питання, чому він їздить на автівці приватної юридичної особи і чи існують для цього правові підстави. Для нього той «Лексус» – як квиток на літак: «А що, я повинен вникати в усі правовідносини, які є в нашій державі? А ви вникаєте в ті правовідносини, які вас стосуються? От коли ви купуєте квиток на літак?", - йдеться у розслідуванні.

Олена Щербан, юрист ГО «Центр протидії корупції» підсумовує: нема договорів оренди – значить незаконно.

«Якщо якихось підстав, документів немає, які визначають порядок використання автомобіля, то це взагалі незаконно. І може свідчити про те, що така фірма отримує перевагу, надаючи послуги чи щось інше», – зазначила вона.

Також у статті йдеться, що дочірнє підприємство фірми «Рута» купило три шестисоті «Лексуси» у розпал Революції гідності 27 січня 2014 року. Вартість кожного – один мільйон 384 тисячі гривень. Їх номери АІ 7672 ЕК, АІ 7673 ЕК та АІ 7674 ЕК.

Джерела у ДФС розповіли, що це зробили за вказівкою Олександра Клименка для використання керівництвом Міністерства доходів і зборів.

"Революція перемогла, Клименко втік, а цими автівками тепер їздять Роман Насіров, Костянтин Лікарчук та, за нашою інформацією, перший заступник голови ДФС Сергій Білан", - наголошують журналісти.