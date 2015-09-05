5 вересня 2015 року відбудеться VІ позачерговий з’їзд партії «Відродження».

Під час з’їзду планується ухвалити рішення про участь територіальних організацій партії «Відродження» у місцевих виборах 25 жовтня 2015 року та затвердити програмні засади партії.

Початок о 12.00 за адресою м. Київ, Столичне шосе, 103.

Початок реєстрації ЗМІ - 11.30. Для ЗМІ надається трансфер. Попередня акредитація обов'язкова - до 20.00 4 вересня 2015 року.

Контакти: 067 355 17 26, Катерина.