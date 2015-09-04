Голови МЗС країн "нормандської четвірки" можуть зустрітися наприкінці наступного тижня
13:47, 04 вересня 2015Політика
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Зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки» може відбутися наприкінці наступного тижня.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
“Ми домовляємось зараз про можливу зустріч на рівні міністрів. Є ідея, що така зустріч може відбутися наприкінці наступного тижня, ми ще не погодили конкретну дату або місце”, - сказав Клімкін.
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Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" за участі Німеччини, Франції, України та Росії можлива за умови досягнення прогресу на Донбасі.
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