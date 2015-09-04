Путін не може перемогти Україну військово, але може "стукнути лобами українців" - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у ефірі політичного ток-шоу "Шустер LIVE" на каналі "1+1".

Депутат зазначив, що "не можна оголошувати зрадником кожного, хто не згоден з вашою думкою". "Це шлях, вигідний лише Путіну... Путін не може нас перемогти військово - у нас вже є армія. Путін не може купити керівництво цієї країни - я це відповідальної заявляю. Але Путін може стукнути лобами українців", - сказав Луценко.

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На його думку, "коли ми кидаємося таким звинуваченнями як "зрада", "шпіони" і все інше, думайте, бо від слів також убивають".

Луценко зауважив, що наслідки подій 31 серпня, після яких померли нацгвардійці, - це "результат того, що політики не думали".

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко висловив сумнів, що нинішня парламентська коаліція зможе ефективно працювати, при цьому він впевнений, що вона не розпадеться.