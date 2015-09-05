Завдяки Порошенку світова спільнота об'єдналася проти Путіна – Луценко

Про це Луценко заявив в ефірі політичного ток-шоу Шустер Live на каналі "1+1", передає ТСН.

Політик нагадав, що нещодавно США посилили санкції проти Росії, що стало можливим завдяки Мінським домовленостям.

"Ми не самі. Мінські угоди ми підписували не з Путіним. Мінські угоди є єдиною платформою для наших союзників США і ЄС", - переконаний Луценко.

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Він пояснив, що у ЄС не зможуть продовжувати політичні санкції проти Росії у разі виходу України з Мінських угод.

"Мінські угоди потрібні, аби невиконання їх Путіним дало можливість добити його через низькі ціни на нафту", - пояснив нардеп.

Політик наголосив, що падіння цін на нафту скорочує щонайменше на 30% бюджет країни-агресора.

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Як повідомляв УНІАН, лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко вважає, що президент Росії Володимир Путін не може перемогти Україну військово, але може "стукнути лобами українців".