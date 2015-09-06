Яценюк пообіцяв ліквідувати податкову міліцію

Про це ввечері 6 вересня заявив глава уряду Арсеній Яценюк у "10 хвилинах з прем'єр-міністром".

Він зазначив, що у ДФС "60 тис. людей перевіряють близько 3 млн. суб'єктів підприємницької діяльності", пише Українська правда.

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"При цьому лише 1,5 тис. підприємств наповнюють держбюджет на 80%. Це означає, що ДФС буде суттево скорочена. Це не контролюючий корупційний орган, це сервіс для кожного платника податку, який хоче чесно і прозоро сплачувати податки", - зазначив Яценюк.

Також глава уряду заявив, що податкова міліція буде ліквідована.

"На її місце приходить Держслужба фінансових розслідувань – служба, яка має виявляти нечесних платників податків, і яка має захищати чесних і прозорих платників податків", - додав прем'єр.