Порошенко розповів про три варіанти розвитку подій на Донбасі

Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам.

“Є три варіанти, три сценарії розвитку подій. Сценарій перший — радикальний наступ Збройних сил, військове звільнення територій і похід на Москву...

Читайте такожПорошенко: Ніхто не буде прискорювати прийняття в другому читанні змін до Конституції

Позиція друга — побудувати мур, віддати частину територій – «проживемо без Донбасу». Можливий такий варіант? Можливий. Але я як президент Україною торгувати не буду... Нікому й клаптика української землі я не віддам...

І є третій шлях — забезпечення відновлення українського суверенітету, української влади на цих територіях. Цей шлях називається — Мінські домовленості”, - сказав він.