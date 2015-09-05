Мінський протокол – це міф з невідомими наслідками - Корбан

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова політради «Українського об'єднання патріотів – УКРОП» Геннадій Корбан.

Читайте такожКорбан: Восени Україну чекає "законодавча вседозволеність"Глава політради УКРОПу вважає, що головним міфом є ​​статус переговорів. «Угода про перемир'я може бути дієвою лише в тому випадку, якщо вона укладена з ворогом. Мінські угоди укладені незрозуміло з ким, а воюємо ж ми з Російською Федерацією. І під документами мають стояти підписи офіційних осіб, офіцерів генштабів, а не людей, залучених на громадських засадах», – зазначив Геннадій Корбан.

Другим міфом, на його думку, є статус ворога. «З одного боку, український парламент називає Російську Федерацію країною-агресором, хоча такого терміну не існує в праві. Є інший термін – учасник збройного конфлікту. А, значить, статус ворога потрібно визначити у відповідність із законом. Із іншого боку, досі продовжує діяти угода про дружбу з Росією, яка формально залишається нашим стратегічним партнером. Як так сталося?», – дивується Корбан.

Третій міф – про статус територій. «Необхідно правильно назвати територію, яка зараз непідконтрольна Україні. Цю територію у відповідність з міжнародним гуманітарним правом слід назвати «окупованою». І тоді це буде означати, що саме Росія як країна-учасник збройного конфлікту несе відповідальність за життя і здоров'я людей, які там проживають. Зараз уряд використовує словосполучення «непідконтрольна територія», яка не несе жодного юридичного навантаження і провокує зростання контрабанди та корупції», – вважає він.

Крім того, Геннадій Корбан закликає оприлюднити на сайті Президента і уряду координати лінії розмежування.