Порошенко не чув, щоб у коаліції вели мову про зміну уряду

Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам, відповідаючи на запитання.

“Відставка уряду — це питання коаліції, так само, як і призначення уряду. Президент лише вносить те, що йому подасть коаліція”, - сказав він.

Читайте такожМіж Яценюком і Саакашвілі немає жодного особистісного конфлікту – президент

При цьому Порошенко наголосив, що йому «невідомо, щоб коаліція або в коаліції йдуть процеси щодо зміни уряду, я вам щиро кажу, я не маю жодної подібної інформації».