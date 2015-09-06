Порошенко не чув, щоб у коаліції вели мову про зміну уряду
21:36, 06 вересня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що йому невідомо, щоб у коаліції вели мову про зміну уряду.
Петро Порошенко / УНІАН
Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам, відповідаючи на запитання.
“Відставка уряду — це питання коаліції, так само, як і призначення уряду. Президент лише вносить те, що йому подасть коаліція”, - сказав він.
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При цьому Порошенко наголосив, що йому «невідомо, щоб коаліція або в коаліції йдуть процеси щодо зміни уряду, я вам щиро кажу, я не маю жодної подібної інформації».
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