ЦВК сформувала склад 640 тервиборчкомів на місцевих виборах

Як повідомили УНІАН у секретаріаті зв'язків з громадськістю ЦВК, таке рішення було прийнято на засіданні 6 вересня.

Рішення було прийнято після розгляду подань щодо кандидатур до складу відповідних територіальних виборчих комісій місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України восьмого скликання: партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність", політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", політичної партії "Народний фронт", Політичної партії "Опозиційний блок", політичної партії "Об’єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, кандидатури від яких до складу ТВК вносяться обов’язково.

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Також рішення було прийнято на основі подань, зареєстрованих у встановленому законом порядку у відповідній адміністративно-територіальній одиниці місцевих організацій політичних партій, кандидатури від яких до складу територіальних виборчих комісій вносяться за результатами жеребкування, проведеного ЦВК 5 вересня 2015 року, та подання Голови ЦВК, враховуючи, що інші кандидатури до складу цих комісій є відхиленими.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 5 вересня почалася виборча кампанія з місцевих виборів, що відбудуться 25 жовтня.