Крістін Лагард підтримала дії Уряду і визнала зусилля Яценюка в проведенні реформ

«Підтримую вас в тому, як ви управляєте компетентною командою міністрів і демонструєте країні, як Україна насправді може змінити свою економіку, може зробити величезний крок в історії трансформації країни, і у очолюваній вами боротьбі з корупцією, стабілізації економіки, стабілізації банківського сектору, забезпеченні того, щоб економіка стала місцем, де прямі іноземні інвестиції, інвестори та споживачі почуваються більш упевнено. Це все справжні досягнення», - зазначила вона на зустрічі із Арсенієм Яценюком.

«Я тут, аби привітати і сказати, наскільки моя організація, МВФ, вражена. У нас довга історія співпраці з Україною, і вона не завжди була успішною. Але що ми побачили з вами як Прем’єр-міністром та за керівництва Президента Порошенка і разом зі всіма членами Уряду, - це дуже-дуже вражаюче», - зазначила вона.

«Я дуже рада чути про вашу відданість продовженні реформ, боротьби з корупцією, виконанні програми, що зробить українську економіку стійкою та поліпшить життя громадян України. Це складна дорога. Реформи завжди складні. Але шлях, як ви можете покращити життя людей – це втілити ці зміни і зробити так, щоб Парламент також вас підтримував», - підкреслила Крістін Лагард.

«Знаю, що це нелегке завдання. Але воно варте ваших зусиль, вашого часу та відданості, які ви проявляєте по відношенню до України», - наголосила вона.